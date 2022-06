Covid: casi in leggero aumento e 4 morti in Sardegna (Di giovedì 16 giugno 2022) In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 1.413 ulteriori casi confermati di positività al Covid (un centinaio in più della precedente rilevazione), di cui 1.335 diagnosticati da antigenico. Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Innelle ultime 24 ore si registrano 1.413 ulterioriconfermati di positività al(un centinaio in più della precedente rilevazione), di cui 1.335 diagnosticati da antigenico. Sono ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gimbe: 'La curva si inverte, aumentano i casi di Covid e i decessi' #ANSA - Adnkronos : #Covid, i timori di #Pregliasco per l'estate: 'Temo una nuova ondata da 100mila contagi al giorno'. - SkyTG24 : Covid, rapporto Gimbe: la curva si inverte. In aumento casi e decessi - lametino : Covid, 838 nuovi casi in Calabria e un decesso: aumentano ricoveri in reparto e terapia intensiva - - Antipeppe : @539th Sardegna 1.413 vs 761 +384 sull'atteso ?? -5 ricoveri uti stabili +4 decessi -8 ricoveri sull'atteso ?? -