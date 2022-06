CM.com – Camoranesi: ‘Juve, Di Maria è perfetto per te. Su Chiesa e Cuadrado…’ | Mercato (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 09:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Intervistato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, Mauro Camoranesi si è espresso sul possibile nuovo acquisto della Juventus, Angel Di Maria, e su i due cardini della squadra, Federico Chiesa e Juan Cuadrado. DI Maria – “Posso dire che per il tipo di gioco che propone la Juventus oggi, che ripiega e recuperare palla per poi ripartire, puntando molto sul contropiede, uno come lui, che parte da centrocampo e che ha ancora una velocità adeguata per il nostro campionato, può essere una buona soluzione. Di Maria ha qualità. Segna e sa anche far segnare” CUADRADO – “Juan è l’esterno più forte del nostro campionato. Gli invidio la velocità, ha fantasia e tiro e sa fare ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 09:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Intervistato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, Maurosi è espresso sul possibile nuovo acquisto della Juventus, Angel Di, e su i due cardini della squadra, Federicoe Juan Cuadrado. DI– “Posso dire che per il tipo di gioco che propone la Juventus oggi, che ripiega e recuperare palla per poi ripartire, puntando molto sul contropiede, uno come lui, che parte da centrocampo e che ha ancora una velocità adeguata per il nostro campionato, può essere una buona soluzione. Diha qualità. Segna e sa anche far segnare” CUADRADO – “Juan è l’esterno più forte del nostro campionato. Gli invidio la velocità, ha fantasia e tiro e sa fare ...

