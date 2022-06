Ceo di Dorna deluso | Mugello teme perdere Gran Premio

(Di giovedì 16 giugno 2022) Timori in Toscana dila MotoGp all'autodromo deldopo le affermazioni di Carmelo Ezpeleta, ceo di, la società organizzatrice del Motomondiale secondo il quale per l'Italia non ...

Timori in Toscana di perdere la MotoGp all'autodromo del Mugello dopo le affermazioni di Carmelo Ezpeleta,di, la società organizzatrice del Motomondiale secondo il quale per l'Italia non sarebbe opportuno avere due gran premi (l'altro è Misano come Gp di San Marino). Il sindaco di Scarperia (...Federico Ignesti , sindaco del Comune di Scarperia e San Piero a Sieve, ha replicato alle parole di Carmelo Ezpeleta ,della, ai microfoni dell' Agenzia Italpress . Questo il suo commento: 'Le sue parole non mi sono piaciute. Sono state anche poco eleganti. Io capisco la difficoltà e l'amarezza perché ...(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 16 GIU - Timori in Toscana di perdere la MotoGp all'autodromo del Mugello dopo le affermazioni di Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna, la società organizzatrice del ...Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: "I tifosi di tutto il mondo rendono il nostro sport ciò che è. Sono il cuore della MotoGP™. Siamo perennemente alla ...