Calciomercato Juventus, pronto il colpaccio: in arrivo un top player (Di giovedì 16 giugno 2022) Sarà un Calciomercato estivo decisamente bollente per la Juventus; la società deve fare acquisti importanti e sembra essere vicino un top. Il quarto posto, secondo consecutivo, della scorsa stagione non può aver soddisfatto l’ambiente bianconero. Se a questo ci aggiungiamo la doppia finale persa contro l’Inter e l’uscita dagli ottavi di Champions, ecco che il bilancio è assolutamente negativo; serve un cambio di marcia e per farlo è necessario non sbagliare il mercato estivo. Allegri ha bisogno di una serie di innesti di qualità per riportare la Juventus dove merita sia in Italia sia a livello internazionale; dalle ultime indiscrezioni sembra molto vicino l’arrivo di un top player. AnsafotoUn difensore, due centrocampisti e l’attaccante che vada a sostituire Dybala; sono questi gli obblighi di mercato ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 giugno 2022) Sarà unestivo decisamente bollente per la; la società deve fare acquisti importanti e sembra essere vicino un top. Il quarto posto, secondo consecutivo, della scorsa stagione non può aver soddisfatto l’ambiente bianconero. Se a questo ci aggiungiamo la doppia finale persa contro l’Inter e l’uscita dagli ottavi di Champions, ecco che il bilancio è assolutamente negativo; serve un cambio di marcia e per farlo è necessario non sbagliare il mercato estivo. Allegri ha bisogno di una serie di innesti di qualità per riportare ladove merita sia in Italia sia a livello internazionale; dalle ultime indiscrezioni sembra molto vicino l’di un top. AnsafotoUn difensore, due centrocampisti e l’attaccante che vada a sostituire Dybala; sono questi gli obblighi di mercato ...

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc | Accordo vicino per il ritorno di Paul #Pogba, firma attesa a inizio luglio - GiovaAlbanese : La #Juventus non riscatterà #Morata (entro domani) a 35 milioni. L'#AtleticoMadrid per adesso congela la posizione… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc non molla #Zaniolo per l'attacco - lucacimini82 : Si è passati da ‘#Dybala e’ sempre infortunato’ a ‘Dybala e’ un giocatore importante’ con una facilità irrisoria… - DIRETTADCM : L’Atalanta sta riconsiderando l’intenzione di riscattare Demiral dalla Juventus ?? [ @DiMarzio ] #Calciomercato… -