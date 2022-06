Calcio: ecco 'Fuorigioco', il docufilm su Beppe Signori (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Fuorigioco – Una storia di vita e di sport è il docufilm Sky che racconta la storia del grande campione Beppe Signori, in onda in prima visione tv il 19 giugno alle ore 21.15 su Sky Documentaries e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. È un originale docu-film sulla vita di Beppe Signori, l'ex attaccante, tra le altre, di Piacenza, Foggia, Lazio e Bologna e vicecampione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1994. Il film vuole essere occasione per ripercorrere le tappe della sua carriera e concentrarsi sugli ultimi anni in cui è stato prima indagato nell'ambito del Calcio scommesse, quindi radiato da ogni categoria dalla giustizia sportiva, ma alla fine scagionato: il 23 febbraio 2021 il Tribunale di Piacenza lo ha assolto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. - (Adnkronos) -– Una storia di vita e di sport è ilSky che racconta la storia del grande campione, in onda in prima visione tv il 19 giugno alle ore 21.15 su Sky Documentaries e disponibile anche on demand e in streaming su NOW. È un originale docu-film sulla vita di, l'ex attaccante, tra le altre, di Piacenza, Foggia, Lazio e Bologna e vicecampione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1994. Il film vuole essere occasione per ripercorrere le tappe della sua carriera e concentrarsi sugli ultimi anni in cui è stato prima indagato nell'ambito delscommesse, quindi radiato da ogni categoria dalla giustizia sportiva, ma alla fine scagionato: il 23 febbraio 2021 il Tribunale di Piacenza lo ha assolto ...

