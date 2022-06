Pubblicità

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - Virus1979C : Borsa: Milano chiude in netto calo con Europa (-3,32%). L'ultimo indice Ftse Mib a 21.726 punti. - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in netto calo con Europa (-3,32%): L'ultimo indice Ftse Mib a 21.726 punti - infoiteconomia : Borsa Milano pesante con Wall Street, seduta nervosa dopo Fed e Snb, giù banche Da Reuters - InvestingItalia : #Borsa Milano pesante con Wall Street, seduta nervosa dopo Fed e Snb, giù banche - -

Agenzia ANSA

Dai dati di chiusura diItaliana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta ... Tra i best performers di, in evidenza Saipem (+2,55%) e Nexi (+1,08%). Le più forti vendite, ...Ladichiude in netto calo, in linea con gli altri listini europei. L'ultimo indice Ftse Mib cede il 2,98% a 21.726 punti, portandosi ai livelli di inizio marzo scorso. Su Piazza Affari ... Borsa Milano sempre male con l'Europa, Btp sfiora il 4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 giu - Il mini-rally di mercoledi' ha avuto vita brevissima: le Borse europee hanno chiuso in deciso rosso (Milano -3,32%, Parigi -2,34%, Francoforte -3,3%, ...Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che lascia sul terreno ... 0,44 miliardi. Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+2,55%) e Nexi (+1,08%). Le più forti ...