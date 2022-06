Bersani a La7: “Comizio Meloni in Spagna? Quel video va diffuso il più possibile perché quelli di Fratelli d’Italia sono esattamente così” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Quel video del Comizio della Meloni in Andalusia io lo distribuirei il più possibile, perché è un’operazione verità. Loro sono così, nel tono rabbioso e aggressivo e nei contenuti. Fratelli d’Italia è questo. sono contro la legge Zan, contro lo Ius Soli, contro il fine vita. In economia sono protezionisti e corporativi. E poi pretendono di giurare sulla Costituzione antifascista senza riconoscere il 25 aprile“. sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, che stronca la leader di Fratelli d’Italia e il suo partito anche sui risultati raggiunti alle amministrative ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “deldellain Andalusia io lo distribuirei il piùè un’operazione verità. Loro, nel tono rabbioso e aggressivo e nei contenuti.è questo.contro la legge Zan, contro lo Ius Soli, contro il fine vita. In economiaprotezionisti e corporativi. E poi pretendono di giurare sulla Costituzione antifascista senza riconoscere il 25 aprile“.le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal deputato di LeU, Pier Luigi, che stronca la leader die il suo partito anche sui risultati raggiunti alle amministrative ...

