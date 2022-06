(Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il fine settimana con Stefano De Martino e i suoi figlisi sta godendo unalcon leo almeno così sembra. Non è lei che sposa di nuovo Stefano ma il matrimonio in arrivo è di una delle suepiù care.Rodriguez è partita in auto con Cecilia, con l’amica di sempre Patrizia Griffini, con la collaboratrice più fidata Antonia Achille, la sua truccatrice che definisce la migliore tra tutte, Martina Menegon e la sposa. Sono arrivate a destinazione e si scopre che hanno scelto Villa Musa sul Lago di Como, un vero sogno. E’ tutto tra le stories die le suema tra un aperitivo e un ballo in piscina c’è anche un. E’ Martina a mostrare il piede con il ...

Pubblicità

DailyNews79 : Belèn Rodriguez, addio alla tv, adesso punta su... - TvDaily -

Ultime Notizie Flash

Il testo del brano sarà addirittura incluso nelle etichette degli abiti del nuovo brand di. Quest'ultima, reduce dall'alla conduzione de Le Iene , è al momento super impegnata con la ...Negli ultimi mesi, Stefano è finito al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma conRodriguez, che ha vuotato il sacco , dopo l'tra l'argentina e Antonino Spinalbese . Nonostante le ... Belen: addio al nubilato con le amiche ma con un piccolo incidente Dopo il fine settimana con Stefano De Martino e i suoi figli Belen si sta godendo un addio al nubilato con le amiche o almeno così sembra. Non è lei che sposa di nuovo Stefano ma il matrimonio in arri ...C’è chi ipotizza un ritorno di fiamma con Belèn o chi sostiene che l’amore tra i due non sia ancora giunto al capolinea (almeno per lui) e poi c’è il diretto interessato che, invece, spiazza tutti e m ...