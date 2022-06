Auto elettriche - Londra cancella gli incentivi all'acquisto (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempi complessi per gli incentivi destinati alle Auto elettriche: mentre l'Italia assiste a una domanda di bonus oggettivamente al rallentatore, soprattutto se paragonata a quella per le vetture endotermiche, la Norvegia rivede le aliquote fiscali e l'esenzione Iva per i modelli premium e il Regno Unito cancella in toto i contributi all'acquisto. In particolare, Londra ha posto fine al programma che garantiva un contributo fino a 1.500 sterline (oltre 1.750 euro al cambio attuale) a chiunque volesse comprare un veicolo a batteria. Il motivo della cancellazione? Da Londra hanno spiegato che l'attuale schema di sovvenzioni ha raggiunto l'obiettivo di dare una spinta alla domanda di elettriche in vista del bando alla vendita di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempi complessi per glidestinati alle: mentre l'Italia assiste a una domanda di bonus oggettivamente al rallentatore, soprattutto se paragonata a quella per le vetture endotermiche, la Norvegia rivede le aliquote fiscali e l'esenzione Iva per i modelli premium e il Regno Unitoin toto i contributi all'. In particolare,ha posto fine al programma che garantiva un contributo fino a 1.500 sterline (oltre 1.750 euro al cambio attuale) a chiunque volesse comprare un veicolo a batteria. Il motivo dellazione? Dahanno spiegato che l'attuale schema di sovvenzioni ha raggiunto l'obiettivo di dare una spinta alla domanda diin vista del bando alla vendita di ...

