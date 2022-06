Zoff a difesa di Donnarumma | «É il maledetto modello di partire dal basso»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Dinoprende le difese didopo il brutto errore con la Germania: «Ci ha fatto vincere un europeo» Dinointervenuto a Tutti Convocati ha detto la sua sulla prestazione dicon l’Italia contro la Germania: «stagione nera? Piano, ci ha fatto vincere un Europeo. E’ ildidal. Non si dice è un buon portiere perchè gioca coi piedi, ma è un buon portiere perchè gioca anche coi piedi. Io sono aperto, ma il portiere non deve rischiare». FASCIA DA CAPITANO – «La fascia di Capitano ci vuole uno che abbia personalità e possa esprimerla in mezzo al campo, il portiere è sempre fuori dal centro delle azioni, è sempre un rischio per il portiere essere Capitano, io ci ...

Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale, ha commentato la prestazione di Gianluigi Donnarumma nella sconfitta di ieri sera dell'Italia contro la Germania. Di seguito le sue parole a ...