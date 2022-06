Vicenza, chiama i carabinieri perchè si sente solo: festeggia con loro i suoi 80 anni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una chiamata salvavita. Per combattere la solitudine , il signor Luciano Cadiero, pensionato di Vicenza di 80 anni ha chiamato i carabinieri, trovando conforto e comprensione. Infatti, i militari ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unata salvavita. Per combattere la solitudine , il signor Luciano Cadiero, pensionato didi 80hato i, trovando conforto e comprensione. Infatti, i militari ...

