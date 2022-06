Vasco Rossi, Jenny e Silvia compiono 45 anni (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uno sconosciuto Vasco Rossi, cantautore di Zocca, il 15 giugno del 1977 pubblicò un 45 giri contenente i brani Jenny, sul lato A, e Silvia sul lato B. Il disco, stampato e distribuito da una piccola etichetta musicale locale, fu un successo immediato e da quel giorno Vasco non si è più fermato, diventando una rockstar internazionale! L’inizio della leggenda Vasco Rossi Quarantacinque anni fa il giovane Vasco Rossi incide, nella sua Emilia Romagna, le prime canzoni che lo porteranno all’apice del rock italiano e non solo. Registrato in 48 ore, vedeva gli arrangiamenti di Gaetano Curreri, leader degli Stadio e grande amico di Vasco. Due ballate morbide, intrise di sentimenti da studente che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uno sconosciuto, cantautore di Zocca, il 15 giugno del 1977 pubblicò un 45 giri contenente i brani, sul lato A, esul lato B. Il disco, stampato e distribuito da una piccola etichetta musicale locale, fu un successo immediato e da quel giornonon si è più fermato, diventando una rockstar internazionale! L’inizio della leggendaQuarantacinquefa il giovaneincide, nella sua Emilia Romagna, le prime canzoni che lo porteranno all’apice del rock italiano e non solo. Registrato in 48 ore, vedeva gli arrangiamenti di Gaetano Curreri, leader degli Stadio e grande amico di. Due ballate morbide, intrise di sentimenti da studente che ...

