Uomini e Donne, Ida Platano perseguitata e minacciata: lo sfogo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Amatissima da alcuni, ma odiata da un'altra fetta di pubblico televisivo che segue le sue vicende a Uomini e Donne, Ida Platano si è spesso trovata ad avere a che fare con haters particolarmente cattivi e minacciosi. Ma stavolta la dama del trono over ha deciso di non soprassedere come fa di solito, ignorando le critiche, e ha invece deciso di denunciare e rispondere a tono a chi si spinge fino a minacciarla di morte. Uomini e Donne, primi problemi tra Luca e Soraia A parlare è stata la corteggiatrice italo-egiziana che è riuscita a far breccia nel cuore del tronista romano

