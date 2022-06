Una donna ha usato un Apple AirTag per rintracciare il suo ragazzo e ucciderlo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Negli Stati Uniti . A rivelare il dettaglio, il Tribunale. Gayln Morris sospettava che il suo compagno, Andre Smith, la tradisse con un’altra donna. Così ha deciso di piazzare nella sua macchina un Apple AirTag per controllare gli spostamenti. Un escamotage che ha portato la donna a rintracciare l’uomo e commettere l’omicidio. LEGGI ANCHE > Hanno aperto un AirTag e lo hanno hackerato Lo strumento è uscito solo da 13 mesi, ma dozzine di rapporti di polizia lo hanno considerato come un mezzo strategico usato in vari casi di stalking. E così è stato anche in questa vicenda. La donna ha seguito, infatti, il suo compagno, rintracciando i suoi spostamenti. L’uomo si trovava in un bar con un’altra donna. Secondo alcuni testimoni, Morris ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Negli Stati Uniti . A rivelare il dettaglio, il Tribunale. Gayln Morris sospettava che il suo compagno, Andre Smith, la tradisse con un’altra. Così ha deciso di piazzare nella sua macchina unper controllare gli spostamenti. Un escamotage che ha portato lal’uomo e commettere l’omicidio. LEGGI ANCHE > Hanno aperto une lo hanno hackerato Lo strumento è uscito solo da 13 mesi, ma dozzine di rapporti di polizia lo hanno considerato come un mezzo strategicoin vari casi di stalking. E così è stato anche in questa vicenda. Laha seguito, infatti, il suo compagno, rintracciando i suoi spostamenti. L’uomo si trovava in un bar con un’altra. Secondo alcuni testimoni, Morris ...

