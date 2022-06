Ultime Notizie – Edison inaugura Parco eolico a Mazara del Vallo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Edison inaugura un nuovo Parco eolico a Mazara del Vallo (Trapani) e “rafforza il proprio impegno nello sviluppo della generazione rinnovabile, quale asse strategico di crescita della società”. Con questo nuovo impianto da 45 MW di potenza complessiva, Edison supera 1GW di capacità eolica installata “e si conferma tra i leader del Paese nel settore – si legge in una nota – In coerenza con le politiche nazionali ed europee di decarbonizzazione e transizione energetica, la società prevede di aumentare la propria potenza rinnovabile installata da 2 a 5 GW, attraverso investimenti per 3 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni destinati alla Sicilia solo nel prossimo triennio”. “Edison è un operatore responsabile, impegnato nella transizione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022)un nuovodel(Trapani) e “rafforza il proprio impegno nello sviluppo della generazione rinnovabile, quale asse strategico di crescita della società”. Con questo nuovo impianto da 45 MW di potenza complessiva,supera 1GW di capacità eolica installata “e si conferma tra i leader del Paese nel settore – si legge in una nota – In coerenza con le politiche nazionali ed europee di decarbonizzazione e transizione energetica, la società prevede di aumentare la propria potenza rinnovabile installata da 2 a 5 GW, attraverso investimenti per 3 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni destinati alla Sicilia solo nel prossimo triennio”. “è un operatore responsabile, impegnato nella transizione ...

