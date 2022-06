Ucraina, spiagge chiuse: a Odessa si fa il bagno tuffandosi dal molo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nonostante la chiusura delle spiagge a causa delle mine nel Mar Nero, i residenti di Odessa trovano un modo per rinfrescarsi facendo una nuotata al largo del molo vicino alla spiaggia cittadina. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nonostante la chiusura dellea causa delle mine nel Mar Nero, i residenti ditrovano un modo per rinfrescarsi facendo una nuotata al largo delvicino alla spiaggia cittadina. La ...

