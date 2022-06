The Voice Senior | tornano Al Bano e Jasmine

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo essersi conclusa la stagione televisiva 2021-2022, la Rai lavora sulle prossime trasmissioni. Partendo proprio dall’autunno che aprirà i battenti con The, il talent vintage condotto da Antonella Clerici. Secondo l’indiscrezione lanciata da NuovoTv tra i coach potrebbero tornare AlCarrisi. The, un successo inaspettato Da qualche giorno la Rai ha fatto il cambio di stagione, con le trasmissioni di punta che lasciano il posto ai programmi estivi. Tra questi come non citare il game-show: “Reazione a Catena” condotto da Marco Liorni, che si rivela ancora una volta uno dei più seguiti. Per non dimenticare anche i sorprendenti risultati televisivi della Nations League con gli Azzurri. Tuttavia non c’è alcuna intenzione di voler dormire ...

Albano Carrisi e sua figlia Jasmine torneranno di nuovo insieme a The Voice Senior. Ma chi dovrà lasciare la trasmissione Scopriamo insieme tutti i dettagli. Nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione di The Voice Senior. Secondo l'indiscrezione lanciata da NuovoTv tra i coach di The Voice Senior 3 potrebbero tornare Al Bano e Jasmine Carrisi.