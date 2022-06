Sono state distrutte tutte le lapidi del cimitero partigiano di Mostar, in Bosnia (Di mercoledì 15 giugno 2022) I responsabili non Sono ancora stati individuati ma in passato c'erano già stati diversi atti vandalici di neofascisti Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) I responsabili nonancora stati individuati ma in passato c'erano già stati diversi atti vandalici di neofascisti

Pubblicità

reportrai3 : Nel 2005 per il reato di concussione le condanne definitive erano state 110, sono scese a 9. Per la corruzione, le… - reportrai3 : Sono passati quasi 8 anni ma le indagini su Expo sono un tema di cui nessuno parla volentieri nella Procura di Mila… - teatrolafenice : «La musica e le stelle sono sempre state associate, si è sempre parlato della musica delle sfere». Che bella la sta… - yennefair : @FPalomba96 Le quote rosa sono state introdotte come pezza temporanea in una società che discrimina attivamente le… - AliceOla2 : RT @italianarmyfam_: ??Durante il #BTSDinnerParty sono state confermate le seguenti notizie: - I BTS si prendono una pausa dalle attività… -