Softball | Italia | le convocate in Nazionale Elite e Under 22 per i raduni prima dei grandi appuntamenti

L'estate del Softball Italiano inizia a farsi davvero importante, e per questa ragione iniziano a giungere i primi giri di convocazioni per i vari eventi in cui la Nazionale azzurra sarà impegnata in modo particolare lungo un luglio tutto da vivere. Innanzitutto, c'è l'Under 22 di Andrea Longagnani che si radunerà a Buttrio (UD) dal 20 al 24 giugno, prima di conoscere i 17 nomi che affronteranno gli Europei di categoria a Kunovice, Repubblica Ceca. L'Italia qui difende il titolo conquistato nel 2018. Il roster è quello che segue: 1 BARBARA MCKENZIE C/1B SAN DIEGO UNIVERSITY 2 BARTOLI ANITA SS/OF SESTESE 3 CARLETTI FLAVIA 3B/OF SESTESE 4 ZUMERLE MARIANNA P/OF BUSSOLENGO 5 COLONNA ALESSIA OF COLLECCHIO 6 GHERGOLET MARTINA 3B BUSSOLENGO 7 GIACOMETTI NOEMI OF/C CASTELLANA 8 LACATENA ALEXIA

