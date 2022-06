Salute | andrologi | 1 giovane su 3 con disturbi sessuali | solo 2% si controlla

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - L'andrologo, questo sconosciuto: la maggioranza dei ragazzi italiani non si è mai fatta visitare da un esperto dellamaschile, eppure fra i 14 e i 20 anni uno su tre ha già patologieche con ricadute sulla fertilità in un caso su dieci. Aumentare la consapevolezza dei giovanissimi, informarli e fare prevenzione è l'obiettivo della campagna ‘Amore senza ostacoli' della Società italiana dia (Sia), che per tutto il prossimo anno scolastico, fino a giugno 2023, porterà gliin 100 scuole di tutto il Paese. Ben 10.000 adolescenti saranno coinvolti in incontri in cui sarà possibile parlare delle principali malattieche, delle regole di prevenzione e di come prendersi cura della propria...