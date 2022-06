Quei grillini delusi che scelgono di votare a destra (Di mercoledì 15 giugno 2022) A seguito del voto di domenica, molti commentatori hanno posto l'accento sull'enorme tasso di astensione ai referendum, segno della poca mobilitazione che partiti e molti media hanno suscitato sui temi oggetti di scelta Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) A seguito del voto di domenica, molti commentatori hanno posto l'accento sull'enorme tasso di astensione ai referendum, segno della poca mobilitazione che partiti e molti media hanno suscitato sui temi oggetti di scelta

Pubblicità

gianlu_cando : @gbarbacetto La rabbia e basta non serve a nulla. Quei voti di rabbia andranno ora a Meloni, perché questo genere d… - kakami_okatsu : @BubuCc3 @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Secondo te, quei 4 analfabeti grillini che siedono in parlamento, staccano la… - 1ltAldo : @pbecchi Li hai PROMOSSI e difesi tu quei cialtroni Mentre noi pochi avvisavamo della fregatura! Il resto è storia!… - EugenioCardi : @Riderman57 Te invece tieniti stretti quei gran personaggi dei grillini, mi raccomando. Ciao ?? - ilrabazzone : @albertoinfelise Da ieri ne leggo uno gasato a mille perché in quei 4 comuni in cui si è presentato ha preso 2 punt… -