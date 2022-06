Pnnr | lo spreco è servito

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Per spendere i 200 miliardi di euro dell’Europa, i nostri ministri si sono sbizzarriti: li useremo per piste da sci sintetiche, borghi sperduti «valorizzati», vecchi treni, reattori nucleari che ospiteranno opere d’arte. Ah, e poi c’è da rilanciare Cinecittà... Come dimenticarla? Perfino a Fontescodella, nulla sarà più come prima. Nonostante le dolci pianure che la circondano, è pronta a trasformarsi in una rinomata capitale europea di sci alpino e snowboard. Del resto, non vanno predicando da anni che il Pnrr sarà il nuovo Rinascimento? Eccoci qui, dunque. Nella periferica contrada di Macerata, 315 metri sul livello del mare, una mezz’oretta dall’Adriatico, nascerà una sfavillante pista da sci in materiale sintetico, dotata perfino di impianto di risalita. Grazie ai fondi europei, ovviamente. Misura 5, per l’esattezza. Nome in codice: Pinqua. Ovvero: «Programma innovativo nazionale ...