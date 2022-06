Nuove nomine e temi caldi alla segreteria provinciale del Partito Democratico (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella sede della Federazione provinciale di Benevento del Partito Democratico in corso Garibaldi, si è tenuta ieri una seduta allargata della segreteria. Era presente, oltre ai membri della segreteria provinciale, il segretario del Partito di Benevento, Francesco Zoino. Il Segretario Giovanni Cacciano ha presentato in apertura la nomina del nuovo Tesoriere provinciale Angelo Calzone, giovane dottore commercialista e revisore contabile, che era presente alla seduta e ha ringraziato entusiasta della fiducia. Ha nominato contestualmente un nuovo Vice Segretario provinciale Vicario nella persona di Fausto Pepe, sindaco di Benevento dal 2006 al 2011 e militante del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella sede della Federazionedi Benevento delin corso Garibaldi, si è tenuta ieri una sedutargata della. Era presente, oltre ai membri della, il segretario deldi Benevento, Francesco Zoino. Il Segretario Giovanni Cacciano ha presentato in apertura la nomina del nuovo TesoriereAngelo Calzone, giovane dottore commercialista e revisore contabile, che era presenteseduta e ha ringraziato entusiasta della fiducia. Ha nominato contestualmente un nuovo Vice SegretarioVicario nella persona di Fausto Pepe, sindaco di Benevento dal 2006 al 2011 e militante del ...

Pubblicità

Imille10 : A partire dal 1° settembre 2022, tre nuovi manager inizieranno a lavorare per il marchio di Kering, che fa parte de… - TV7Benevento : NUOVE NOMINE E TEMI CALDI IERI ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO - - ShahidMobeen1 : RT @manutulli: In attesa delle nuove nomine in #Vaticano, tutti i capi dicastero sono decaduti. E oggi monsignor Fisichella ha fatto la con… - QuindiciNews : #Giunta, nuove nomine Dopo le dimissioni dell'assessore Roberto Del Moro, il sindaco Luigi Magistro ha nominato due… - AvvenirediCal : Diocesi Reggio Calabria, l’arcivescovo Morrone ufficializza nuove nomine ?? Scopri i dettagli:… -

Despar, cambio della guardia nel Gruppo 3 A che gestisce i punti vendita del Nordovest Le nuove nomine rappresentano un forte segnale di cambiamento e di volontà di crescita del Gruppo 3A, e quindi di Despar, in termini di fatturato e di presidio del territorio, che già oggi vanta ... Despar: cambio di guardia nel Gruppo '3 A' che gestisce i punti vendita del Nordovest Le nuove nomine rappresentano un forte segnale di cambiamento e di volontà di crescita del Gruppo 3A, e quindi di Despar, in termini di fatturato e di presidio del territorio, che già oggi vanta ... Diocesi di Mantova Starace nuovo direttore generale del Sorrento Il Sorrento annuncia la nomina di Benito Starace quale nuovo direttore generale del club rossonero. Starace, 26 anni, è un giovane ma già esperto dirigente che è cresciuto e si è formato anche nei qua ... M5s Lazio: “Orgogliosi di nomina Corrado” NewTuscia – ROMA – “Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di Valentina Corrado a coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio. Inizia oggi un nuovo percorso strutturato che ci vedrà ... Lerappresentano un forte segnale di cambiamento e di volontà di crescita del Gruppo 3A, e quindi di Despar, in termini di fatturato e di presidio del territorio, che già oggi vanta ...Lerappresentano un forte segnale di cambiamento e di volontà di crescita del Gruppo 3A, e quindi di Despar, in termini di fatturato e di presidio del territorio, che già oggi vanta ... Nuove nomine Il Sorrento annuncia la nomina di Benito Starace quale nuovo direttore generale del club rossonero. Starace, 26 anni, è un giovane ma già esperto dirigente che è cresciuto e si è formato anche nei qua ...NewTuscia – ROMA – “Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di Valentina Corrado a coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio. Inizia oggi un nuovo percorso strutturato che ci vedrà ...