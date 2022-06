Normativa in materia di emissioni dei veicoli, question time con D’Incà (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 15 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, risponde a un’interrogazione – rivolta al ministro per la Transizione ecologica – sulle iniziative, in sede di Unione europea, per conciliare gli obiettivi di transizione ecologica con quelli di tutela dell’industria automobilistica nell’ambito del processo di revisione della Normativa in materia di emissioni dei veicoli (Barelli – FI). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 15 giugno, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico, risponde a un’interrogazione – rivolta al ministro per la Transizione ecologica – sulle iniziative, in sede di Unione europea, per conciliare gli obiettivi di transizione ecologica con quelli di tutela dell’industria automobilistica nell’ambito del processo di revisione dellaindidei(Barelli – FI). L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Normativa in materia di emissioni dei veicoli, question time con D’Incà - IrissCnr : RT @HumanRightsIC: E' online il report sulla futura normativa #UE sulla #HREDD in materia di #dirittiumani e #ambiente nella #filieraagroal… - marta_bordignon : RT @HumanRightsIC: E' online il report sulla futura normativa #UE sulla #HREDD in materia di #dirittiumani e #ambiente nella #filieraagroal… - HumanRightsIC : E' online il report sulla futura normativa #UE sulla #HREDD in materia di #dirittiumani e #ambiente nella… - UeT1982 : Una normativa europea lascia a ogni Stato membro il compito di individuare le autorità competenti a svolgere contro… -