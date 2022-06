Nancy Crampton-Brophy | condannata all’ergastolo per l’omicidio del consorte la scrittrice di “Come uccidere tuo marito”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Era per scrivere, non permio”. Così ha detto, autrice del saggio ‘tuo‘, davanti ai giudici, giustificando l’acquisto di una pistola e un kit di armi “fantasma”. Neanche a dirlo, la giuria non le ha creduto e l’ha ritenuta colpevole di omicidio di secondo grado condannandolaper aver ucciso a colpi di arma da fuoco il, lo chef Danielnel giugno del 2018. Secondo gli inquirenti, la71enne ha seguito l’uomo al lavoro, nella scuola di cucina dove lui insegnava, e gli ha sparato con una pistola Glock (sul posto gli investigatori hanno trovato due bossoli da 9 mm), colpendolo alla schiena e al ...

