Morte della piccola Elena | la madre | “l’ho colpita con forza”

(Di mercoledì 15 giugno 2022), la confessione: “con”. Il movente dell’omicidio è forse la gelosia Martina Patti, 23 anni, ha confessato di aver ucciso la figlioletta di quasi 5 anni con sette coltellate al collo e alla schiena. Il motivo sarebbe una punizione per l’ex compagno e padre di. Il CorriereSera riporta la confessione: «Quando ho colpitoavevo unache non avevo mai percepito prima. Non ricordo la reazionebambina mentre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato». La donna ha ricostruito la giornata: «Quando ho preso mia ...

Pubblicità

robertosaviano : Cosimo Di Lauro è stato il Generale di una delle più feroci guerre fra organizzazioni criminali: la faida di Scampi… - StefanoGuerrera : è tutto il giorno che penso alla tragica morte della bambina di 5 anni ed è tutto il giorno che ne leggo di ogni ma… - Giorgiolaporta : Ridete della morte di #Montagnier; state zitti se un 18enne senza mascherina subisce un TSO; fate la ola se un non… - vicesantivi : RT @velocevolo: Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto #SpecialePessoa 'La morte è la curva della strada' #VentagliDiParol… - NathanAdler13 : RT @velocevolo: Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto #SpecialePessoa 'La morte è la curva della strada' #VentagliDiParol… -

Lo ha annunciato la Russia dopo che fonti ucraine avevano denunciato che all'internofabbrica,... Russia: "Gb non ci ha chiesto aiuto per britannici condannati a" Ucraina, Zelensky: "...Ha imboccato da grande protagonista, da scrittore e da politico, il sentiero. A me che gli ho telefonato nell'appartamento al 21esimo piano a Tel Aviv - vicino ai suoi tre figli Silvan, ...In preda a un impeto di gelosia ha ucciso la sua figlioletta di quattro anni e poi, dopo aver seppellito il suo corpicino, ne ha inscenato il ...La guerra in Ucraina: ecco gli avvenimenti di oggi. 7.55 È aperto il corridoio umanitario stabilito dalle forze russe e dai separatisti dell’Est ucraino per ...