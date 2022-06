Lory Del Santo | dopo l’eliminazione all’Isola | il manager è una furia

Pubblicità

PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Ha fatto parlare tanto di sé, anche una volta abbandonata l'#Isola... Lory Del Santo fa il suo ingresso in studio! https… - SpiritoSfranto : il copione scritto da alfons0 sign0rini lory del santo e maria m0nsè - hznll28 : RT @LaMaiNaGioia: In un mondo di Manuel Bortuzzo o Lory del Santo, siate Andrea Cerioli. ??? P.S. Arianna Cirrincione che si fa conquistar… - Lory_0013 : @Marya12j Concordo..il fatto che lei prima del 'caos' avesse piacciato e risposto alle ?? che insultano Giulia da un… -

L'estate gioca brutti scherzi! L'Isola dei famosi ha portato male aSanto e Marco Cucolo. Insieme da nove anni, la coppia è approdata in Honduras per mettersi alla prova fisicamente, ma alla ...Santo ne ha per tutti e racconta alcuni retroscena inediti legati alla recente partecipazione a L'Isola dei Famosi. Eliminata e anche protagonista di una clamorosa gaffe social....Lory Del Santo è stata eliminata nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, ma la sua esclusione ha fatto infuriare il suo manager. Sono passati solo pochi giorni dalla scorsa puntata dell’Isola dei ...Tuttavia, Guendalina Tavassi resta una fedelissima del programma e non nasconde le sue preferenze. LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, Guendalina contro Lory: “Nemmeno mi hai salutato” “Ho costretto ...