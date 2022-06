Pubblicità

AlfredoPedulla : L’#Inter vuole resistere per #Lautaro, ma #Conte stravede. Poi dipenderà sempre dal Toro che vuole restare. Il… - sportli26181512 : Lewandowski, che scintille con Sané: permanenza al Bayern Monaco sempre più complessa: Clima tutt'altro che disteso… - cmdotcom : Lewandowski, che scintille con Sané: permanenza al Bayern Monaco sempre più complessa - cianvro : @Rrahmanerica si scusa mi so confuso, se dovessi farti un altro esempio, Lewandowski prima del dortmund giocava in… - ArturoMarghera : @gippu1 E noi ad ascoltare Adani che continua a nominare un misterioso polacco che secondo lui, è una delle cause… -

Sul fronte, invece, continua a filtrare ottimismo tanto, secondo "As", il polacco potrebbe essere presente in ritiro assieme a tutti gli altri nazionali dall'11 luglio. Il Barcellona ...Da capire se questo clima teso possa aver in qualche modo influenzato lo stessoa spingere per l'addio. Per adesso non restapazientare per comprendere come andrà a finire questa ...Il Barcellona e Robert Lewandowski potrebbero finalmente incrociare i propri destini. L'11 luglio è la data prescelta per il raduno dei Blaugrana. Xavi e Laporta hanno un obiettivo, presentare il nazi ...Ottimismo su Lewandowski, De Jong dice no al Manchester United BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Kalidou Koulibaly e Angel Di Maria restano in ...