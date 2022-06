Lavoratori in nero, chiusa pescheria nel Napoletano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Due Lavoratori in nero, uno dei quali minorenne, sono stati scoperti dai carabinieri della locale stazione Centro, coadiuvati da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, a Torre del Greco (Napoli), all’interno di una pescheria del centro cittadino il cui titolare è stato multato. Da ciò che hanno appurato i militari dell’Arma, l’uomo non avrebbe effettuato la valutazione e redatto il documento dei rischi né nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria. Avrebbe poi omesso la formazione dei Lavoratori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dei tre Lavoratori identificati, due erano in nero e uno è un minorenne. L’attività è stata sospesa e sono state notificate sanzioni penali e amministrative per circa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Duein, uno dei quali minorenne, sono stati scoperti dai carabinieri della locale stazione Centro, coadiuvati da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, a Torre del Greco (Napoli), all’interno di unadel centro cittadino il cui titolare è stato multato. Da ciò che hanno appurato i militari dell’Arma, l’uomo non avrebbe effettuato la valutazione e redatto il documento dei rischi né nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria. Avrebbe poi omesso la formazione deisulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dei treidentificati, due erano ine uno è un minorenne. L’attività è stata sospesa e sono state notificate sanzioni penali e amministrative per circa ...

