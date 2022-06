Kiev all'Italia: più armi per difendere l'Ucraina, non per l'escalation | Unicef: 277 bambini uccisi in guerra e 456 rimasti feriti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ultimatum di Mosca ai combattenti Azot: deponete le armi oggi. L'intelligence Usa: 'La guerra è arrivata a un momento cruciale'. Zelensky: 'Per finire la guerra Mosca deve parlare con noi' Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ultimatum di Mosca ai combattenti Azot: deponete leoggi. L'intelligence Usa: 'Laè arrivata a un momento cruciale'. Zelensky: 'Per finire laMosca deve parlare con noi'

