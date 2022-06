Inter | De Carlo | “Skriniar si può vendere Marotta non fa miracoli”

(Di mercoledì 15 giugno 2022), DE- Ad oggi il direttore Deha parlato della squadrae del suo possibile mercato in uscita e in entrata toccando molti temi. LE SUE PAROLE “L’negli ultimi due anni sta vendendo i migliori pezzi in squadra: Hakimi, Lukaku, Perisic, che voleva andare via, e ora forse. Bisogna scindere tra la dirigenza dell’e la proprietà Suning, che non è Zhang. È difficile far coincidere i conti economici con la voglia di far rimanere l’super competitiva. Ci sono delle logiche che non dipendono da, Ausilio e Baccin”. Ti scalda la partita della Nazionale oggi contro la Germania in Nations League? “Ti rispondo come ha fatto un ascoltatore: “Ah ma gioca l’Italia oggi?”. La Nations League è stata ...

paterno_carlo : Dopo Dybala, Inter anche sulle tracce di Cuadrado e Bernardeschi: il colombiano sarebbe il più probabile ma se l’In… - tuinalover : @iamgnokko @carlo_nicola @Campanelli11 vuoi mettere vincere lo scudetto contro l'inter di nagatomo o il napoli di m… - carlo_mari1 : RT @marifcinter: #Bergomi: 'L'Inter quest'anno ha giocato molto bene ma in alcune partite non serve solo giocare bene ma serve l'uomo che t… - paterno_carlo : - BBilanShit : RT @MarcoCH0: 'Oggi andremo a sentire ALESSANDRO GIUDICE per parlare della situazione economica dell‘Inter' — Lapo De Carlo, Radio Nerazzu… -

Stessa situazione per Paulo Dybala: ogni giorno è quello buono per un incontro tra Beppe Marotta e Jorge Antun, rispettivamente ad dell'Inter per la parte sportiva e agente dell'attaccante. Resta da ...Il Real Madrid e Carlo Ancelotti hanno puntato il mirino anche su Milan e Inter per rinforzare la rosa: c'è la data del possibile acquisto ...