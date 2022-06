Gnonto, parla il padre: «Un giorno spera di tornare all’Inter» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il padre di Wilfried Gnonto allo scoperto sui desideri del figlio per il futuro. Il sogno è quello di tornare un giorno all’Inter Il papà di Wilfried Gnonto è intervenuto ai microfoni della trasmissione Un giorno da Pecora, rivelando il desiderio del figlio sul futuro. LE DICHIARAZIONI – «Ho sentito Willie stamattina, era abbattuto e arrabbiato per la sconfitta di ieri sera. Futuro? Vedremo il mercato dove lo porterà, ho letto di tante squadre ma il suo sogno è quello di tornare all’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildi Wilfriedallo scoperto sui desideri del figlio per il futuro. Il sogno è quello diunIl papà di Wilfriedè intervenuto ai microfoni della trasmissione Unda Pecora, rivelando il desiderio del figlio sul futuro. LE DICHIARAZIONI – «Ho sentito Willie stamattina, era abbattuto e arrabbiato per la sconfitta di ieri sera. Futuro? Vedremo il mercato dove lo porterà, ho letto di tante squadre ma il suo sogno è quello di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

