Genova, tre studenti rapinati da un gruppo di giovanissimi a Quinto (Di mercoledì 15 giugno 2022) La testimonianza di tre ragazzi di quattordici anni: “Erano quaranta. In cinque hanno agito, gli altri li incitavano filmandoli con i telefoni” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 15 giugno 2022) La testimonianza di tre ragazzi di quattordici anni: “Erano quaranta. In cinque hanno agito, gli altri li incitavano filmandoli con i telefoni”

Pubblicità

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Genova. IIT e INAIL hanno presentato oggi tre prototipi di esoscheletri robotici indossabili, che potranno ridurre fino… - _GianlucaGuerra : Castiglione delle Stiviere, Leverano, Genova. Tre comuni si tingono di Viola. @VoltItalia continua la sua corsa, c… - BabboleoNews : #Genova. IIT e INAIL hanno presentato oggi tre prototipi di esoscheletri robotici indossabili, che potranno ridurre… - STEVE19722 : @elereje_ Non te lo auguro: io ebbi accesso al mutuo nel 99, il mio mutuo passo' tre istituti bancari per le fusion… - GiancarloPasqu1 : @MarcoMeloni @pdnetwork @SimonaMalpezzi @peppeprovenzano @serracchiani Correggo 7 sindaci del centro destra in citt… -