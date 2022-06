Esa e Nasa studiano come andare su Marte senza la Russia (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - L'ESA e la Nasa stanno valutando gli sforzi di collaborazione per implementare la missione del rover ExoMars "Rosalind Franklin" anche al di fuori di una collaborazione con la Russia, saltata a seguito dell'invasione dell'Ucraina e delle conseguenti sanzioni. Il rover è stato progettato e costruito per fungere da piattaforma mobile di laboratorio di scienze di superficie per la perforazione del suolo di Marte e la conduzione di esperimenti scientifici in situ. La Nasa ha fornito elementi chiave di uno degli strumenti di ricerca della vita per Rosalind Franklin, MOMA, e utilizza già ExoMars Trace Gas Orbiter per trasmettere dati scientifici dai suoi lander e rover. I team scientifici e ingegneristici dell'ESA stanno lavorando a uno studio industriale accelerato per definire meglio le opzioni disponibili per ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - L'ESA e lastanno valutando gli sforzi di collaborazione per implementare la missione del rover ExoMars "Rosalind Franklin" anche al di fuori di una collaborazione con la, saltata a seguito dell'invasione dell'Ucraina e delle conseguenti sanzioni. Il rover è stato progettato e costruito per fungere da piattaforma mobile di laboratorio di scienze di superficie per la perforazione del suolo die la conduzione di esperimenti scientifici in situ. Laha fornito elementi chiave di uno degli strumenti di ricerca della vita per Rosalind Franklin, MOMA, e utilizza già ExoMars Trace Gas Orbiter per trasmettere dati scientifici dai suoi lander e rover. I team scientifici e ingegneristici dell'ESA stanno lavorando a uno studio industriale accelerato per definire meglio le opzioni disponibili per ...

Pubblicità

andreabettini : Si rafforza la collaborazione fra ESA e NASA. Più vicina la possibilità di inviare un europeo sulla superficie dell… - repubblica : Tre astronauti europei sulla Luna: la collaborazione fra Esa e Nasa si rafforza [di Emilio Cozzi] - RaiNews : L'annuncio in una conferenza stampa del direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, e dell'amministratore capo d… - StivaleDigitale : RT @emilio_cozzi: Gli europei sul #Gateway, un accordo per contrastare il #climatechange e il supporto a #ExoMars. E sì, la prima 'impronta… - InnovazioneTri1 : RT @emilio_cozzi: Gli europei sul #Gateway, un accordo per contrastare il #climatechange e il supporto a #ExoMars. E sì, la prima 'impronta… -

I leader della NASA e delle agenzie partner ASI e ESA parleranno con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale - ASI ... delle ricerche che gli astronauti stanno conducendo nel laboratorio orbitante e dei piani di esplorazione umana della NASA e dell'ESA sulla Luna e su Marte. Nelson e Melroy saranno in Italia per ... Tre astronauti europei sulla Luna: la collaborazione fra Esa e Nasa si rafforza 'Con la leadership su entrambe le sponde dell'Atlantico più impegnate che mai ad affrontare questo problema' ha commentato Aschbacher, 'l'Esa e la Nasa hanno un'opportunità storica e ulteriore per ... ... delle ricerche che gli astronauti stanno conducendo nel laboratorio orbitantedei piani di esplorazione umana delladell'sulla Lunasu Marte. NelsonMelroy saranno in Italia per ...'Con la leadership su entrambe le sponde dell'Atlantico più impegnate che mai ad affrontare questo problema' ha commentato Aschbacher, 'l'lahanno un'opportunità storicaulteriore per ...