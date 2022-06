Elena Del Pozzo uccisa con 7 coltellate: la madre confessa il delitto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il corpo ritrovato a 200 metri da casa dopo le indicazioni della mamma. La piccola, una volta uccisa, è stata infilata in cinque sacchi della spazzatura. La donna: «Non ero in me» Leggi su corriere (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il corpo ritrovato a 200 metri da casa dopo le indicazioni della mamma. La piccola, una volta, è stata infilata in cinque sacchi della spazzatura. La donna: «Non ero in me»

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - CapuanoRoberto : RT @ultimenotizie: “Quando i genitori hanno litigato la bimba non voleva andare via da casa, un giorno la mamma le stava dando botte e glie… - Luxgraph : Elena Del Pozzo, la confessione della mamma: «Ha visto i cartoni animati, poi l’ho colpita con forza come fossi u… -