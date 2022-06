De Luca, diretta Rai per D’Alessio e’ occasione promozione (Di mercoledì 15 giugno 2022) “E’ per noi una straordinaria occasione per valorizzare e promuovere l’immagine di una nuova Napoli, della Campania e del Sud da trasmettere in Italia e nel mondo, la storia di un meridione di successo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione del concerto evento per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio che si svolgera’ il 17 e 18 giugno in piazza Plebiscito a Napoli. “Come Regione abbiamo voluto utilizzare la diretta Rai – ha spiegato De Luca – come occasione di promozione del nostro territorio e saranno lanciate 5 cartoline della Campania che rappresenteranno alcuni luoghi simbolo”. Le cartoline illustreranno piazza Plebiscito a Napoli, Procida Capitale della Cultura, Paestum, Ravello e piazza della ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 15 giugno 2022) “E’ per noi una straordinariaper valorizzare e promuovere l’immagine di una nuova Napoli, della Campania e del Sud da trasmettere in Italia e nel mondo, la storia di un meridione di successo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, intervenuto alla presentazione del concerto evento per i 30 anni di carriera di Gigiche si svolgera’ il 17 e 18 giugno in piazza Plebiscito a Napoli. “Come Regione abbiamo voluto utilizzare laRai – ha spiegato De– comedidel nostro territorio e saranno lanciate 5 cartoline della Campania che rappresenteranno alcuni luoghi simbolo”. Le cartoline illustreranno piazza Plebiscito a Napoli, Procida Capitale della Cultura, Paestum, Ravello e piazza della ...

Pubblicità

salvatorelione : RT @MeritaSocial: ??Luca D’Agnese - @GruppoCDP: 'Oltre al #PNRR, è importante porre in atto azioni di risanamento e rilancio. Comprese quell… - ricmaggiolo : RT @alfo_lanzieri: Il Covid non ci ha ancora lasciato del tutto, ma dopo due anni c'è lo spazio per una riflessione più profonda. Ne parli… - GruppoCDP : RT @MeritaSocial: ??Luca D’Agnese - @GruppoCDP: 'Oltre al #PNRR, è importante porre in atto azioni di risanamento e rilancio. Comprese quell… - RadioRadicale : RT @MeritaSocial: ??Luca D’Agnese - @GruppoCDP: 'Oltre al #PNRR, è importante porre in atto azioni di risanamento e rilancio. Comprese quell… - C_DeVincenti : RT @MeritaSocial: ??Luca D’Agnese - @GruppoCDP: 'Oltre al #PNRR, è importante porre in atto azioni di risanamento e rilancio. Comprese quell… -