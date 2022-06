Covid: obbligo mascherine su mezzi pubblici fino al 30 settembre (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - L'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, scaduto oggi, viene prorogato fino al 30 settembre 2022. E' quanto si legge nella bozza del dl all'esame oggi del Cdm. La proroga riguarda anche ospedali e Rsa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - L'disui, scaduto oggi, viene prorogatoal 302022. E' quanto si legge nella bozza del dl all'esame oggi del Cdm. La proroga riguarda anche ospedali e Rsa.

Pubblicità

HuffPostItalia : Speranza positivo al Covid nel giorno del Cdm che toglie l'obbligo di mascherina - Open_gol : L'obbligo potrebbe non valere per i viaggi in aereo, in attesa della verifica in corso del governo in base alle reg… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Mascherine, obbligo vaccinale e green pass: tutte le nuove regole anti Covid in vigore da oggi - yuna_hikari : RT @MojaveNick: Covid ??, ok in Cdm alla proroga al 30 settembre dell’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici. In via di definizione le re… - MattiaIlSindaco : Mascherine, obbligo vaccinale e green pass: le regole anti Covid dal 15 giugno @corriere -