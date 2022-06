Colino (As) su Morata: «L’Atletico si aspettava un’offerta diversa dalla Juve. C’è una nuova possibilità per lui» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jesus Colino, inviato di AS per L’Atletico Madrid, ha parlato a JuventusNews24 degli intrecci di mercato con la Juve per Morata Jesus Colino, inviato di AS per L’Atletico Madrid, ha parlato a JuventusNews24 degli intrecci di mercato con la Juve per Morata. Le sue dichiarazioni: Morata – «L’Atletico si aspettava un’offerta interessante da parte della Juventus. Sapeva che non avrebbe pagato 35 milioni, ma che almeno si sarebbe avvicinata. Il club è fiducioso che ci possano essere altre società interessate. L’Atletico non regalerà Morata. Ci sono anche possibilità che resti a Madrid». QUI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jesus, inviato di AS perMadrid, ha parlato antusNews24 degli intrecci di mercato con laperJesus, inviato di AS perMadrid, ha parlato antusNews24 degli intrecci di mercato con laper. Le sue dichiarazioni:– «siinteressante da parte dellantus. Sapeva che non avrebbe pagato 35 milioni, ma che almeno si sarebbe avvicinata. Il club è fiducioso che ci possano essere altre società interessate.non regalerà. Ci sono ancheche resti a Madrid». QUI ...

Pubblicità

CalcioNews24 : ??Il futuro di #Morata difficile sarà alla #Juventus ?? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Colino (AS): «Morata, c’è una nuova possibilità. Suarez…» – ESCLUSIVA #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea h… - ZonaBianconeri : RT @junews24com: #Morata, #Suarez e gli altri nomi sull'asse #Juve-Atletico Madrid ?? In esclusiva Jesus Colino di AS ?? - gilnar76 : Colino (AS): «Morata, c’è una nuova possibilità. Suarez…» – ESCLUSIVA #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - BaridonMarco : RT @junews24com: #Morata, #Suarez e gli altri nomi sull'asse #Juve-Atletico Madrid ?? In esclusiva Jesus Colino di AS ?? -