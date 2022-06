Charlize Theron cambia look: il suo mullet corvino è trendy (Di mercoledì 15 giugno 2022) Charlize Theron propone un nuovo beauty look per affrontare l’estate 2022 e segue l’esempio di Billie Eilish: dimenticate il biondo platino, è tempo di capelli corvini. L’estate di Charlize Theron è rock ‘n’roll. L’attrice si è immersa nell’universo dei supereroi di recente e, forse influenzata da quella scarica di adrenalina, ha rivoluzionato il suo beauty look optando per una nuova acconciatura rock glam. Ultimamente le celebrità hanno sortito il fascino della rivoluzione di bellezza, cambiando costantemente colore e taglio di capelli. Ed è seguendo la novità che Charlize Theron ha proposto un nuovo beauty look sul red carpet. Charlize Theron. Crediti: AnsaDimenticate il suo biondo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 giugno 2022)propone un nuovo beautyper affrontare l’estate 2022 e segue l’esempio di Billie Eilish: dimenticate il biondo platino, è tempo di capelli corvini. L’estate diè rock ‘n’roll. L’attrice si è immersa nell’universo dei supereroi di recente e, forse influenzata da quella scarica di adrenalina, ha rivoluzionato il suo beautyoptando per una nuova acconciatura rock glam. Ultimamente le celebrità hanno sortito il fascino della rivoluzione di bellezza,ndo costantemente colore e taglio di capelli. Ed è seguendo la novità cheha proposto un nuovo beautysul red carpet.. Crediti: AnsaDimenticate il suo biondo ...

