Cerchione | “De Laurentiis taglia gli ingaggi | ma non i compensi del Cda Il più alto della Serie A”

Aurelio De Laurentiis ha avviato una dura politica di taglio degli ingaggi, ma quelli del Cda della SSCN nono sono stati tagliati. Sulla questione è intervenuto anche Luca Cerchione che rispondendo ad un utente su Twitter ha scritto: "Per me resta il fatto che la politica di austerità, al Napoli, è in clamorosa contrapposizione con i dividendi del consiglio di amministrazione che, ricordiamo, risulta essere il più pagato della Serie A. Se bisogna abbassare gli ingaggi, bisogna ridurre anche l'utile del Cda". Polemiche sugli stipendi del Cda del Napoli ci sono state già nel recente passato, ma non hanno contribuito a cambiare le cose. Anche questo contribuisce ad aumentare la contestazione contro Aurelio De Laurentiis.

