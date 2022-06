Pubblicità

ilsecoloxix : Caro alimentari e materie prime: in Liguria cresce il rischio povertà -

Il Secolo XIX

... Daniela Palumbo - non possiamo escludere un aumento della quota di famiglie liguri in povertà a causa dell'inflazione, dovuta principalmente al rincaro dei prodotti energetici e". La ...... bollette ebenzina. Ma avevamo già visto in un recente articolo su come fare una spesa ... DoveConviene ti permette di accedere ad offerte, oltre a segnalarti gli ultimi bollettini dei ... Caro alimentari e materie prime: in Liguria cresce il rischio povertà Oggi negli esercizi che aderiscono alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio non saranno accettati i ticket ...dovuta principalmente al rincaro dei prodotti energetici e alimentari». La rincorsa dei prezzi, evidenzia Davide Revelli, della divisione Analisi e ricerca territoriale dell’istituto, è partita da ...