Barcellona | Dani Alves ai saluti | “Si chiude ciclo splendido | pronto a nuove sfide”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 giugno 2022)si appresta a lasciare per la seconda volta il. Il terzino brasiliano, infatti, ha dovuto prendere atto della decisione del club catalano di non rinnovare il contratto del classe ’83, in scadenza a fine giugno. Arrivato, anzi tornato, alo scorso inverno da svincolato,ha salutato il club blaugrana ringraziandolo per lo “che oggi si”, e annunciando l’apertura di “un altro con grandi”. Quindi, ancora nessuna intenzione di smettere, e anzi la volontà di puntare a partecipare ai Mondiali di Qatar 2022. SportFace.