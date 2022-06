A fuoco l'impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Un incendio si è sviluppato in un capannone nell'area per il trattamento rifiuti di Malagrotta, alla periferia ovest di Roma. Ad andare in fiamme un capannone con all'interno il gassificatore presente nell'area. Le fiamme hanno interessato anche il Tmb2 dell'area che tratta 900 tonnellate di rifiuti al giorno. L'assessora capitolina ai rifiuti ai Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l'impatto dell'incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l'assistenza dell'Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell'aria. #Roma, dalle ore 17:40 #vigilidelfuoco al lavoro con 3 squadre per l'#incendio di un capannone adibito al trattamento di plastiche e carta nella discarica di Malagrotta. Operazioni di ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Un incendio si è sviluppato in un capannone nell'area per ildi, alla periferia ovest di Roma. Ad andare in fiamme un capannone con all'interno il gassificatore presente nell'area. Le fiamme hanno interessato anche il Tmb2 dell'area che tratta 900 tonnellate dial giorno. L'assessora capitolina aiai Sabrina Alfonsi è sul posto, anche per verificare di persona l'impatto dell'incidente sul territorio. A tal fine è già stata attivata l'assistenza dell'Arpa per analizzare gli effetti sulla qualità dell'aria. #Roma, dalle ore 17:40 #vigilidelal lavoro con 3 squadre per l'#incendio di un capannone adibito aldi plastiche e carta nella discarica di. Operazioni di ...

