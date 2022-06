Valeria Graci fa la prova costume 2022 e in bikini non ha bisogno di filtri (Di martedì 14 giugno 2022) La taglia 40 l’ha indossata anche lei prima della gravidanza ma adesso Valeria Graci ha un nuovo corpo e non ha bisogno di filtri, per questo la sua prova costume 2022 è perfetta. Riceve gli applausi di follower e colleghe ma la strada è ancora lunga, Valeria Graci è una delle poche che si mostra sempre così com’è mentre altre magari lo fanno ma solo una volta, poi tornano alla ricerca del filtro migliore. In bikini verde imita le influencer che con sono sempre in movimento con le mani. Finge di sistemare i capelli, guarda altrove, si prende in giro o meglio prende in giro le altre e si piace, si ama, dopo un lungo periodo a dir poco negativo è rinata. Valeria Graci mostra i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) La taglia 40 l’ha indossata anche lei prima della gravidanza ma adessoha un nuovo corpo e non hadi, per questo la suaè perfetta. Riceve gli applausi di follower e colleghe ma la strada è ancora lunga,è una delle poche che si mostra sempre così com’è mentre altre magari lo fanno ma solo una volta, poi tornano alla ricerca del filtro migliore. Inverde imita le influencer che con sono sempre in movimento con le mani. Finge di sistemare i capelli, guarda altrove, si prende in giro o meglio prende in giro le altre e si piace, si ama, dopo un lungo periodo a dir poco negativo è rinata.mostra i ...

