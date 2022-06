Supercoppa Europea, dal 2024 ci sarà una nuova formula (Di martedì 14 giugno 2022) La Supercoppa Europea avrà un nuovo format a partire dal 2024: non ci sarà più la vincitrice della Champions League Calcio & Finanza ha riportato di un possibile cambio di formato riguardo la Supercoppa Europea. Ad annunciare la novità è stata L’Equipe, che ha scritto che non ci sarà più la vincitrice della Champions League nella finalissima. Il cambio sarà proprio sulla partecipante della finale. Resterà la vincitrice dell’Europa League che andrà ad affrontare quella della Conference League. Questo perché ci saranno delle novità con il torneo di apertura che coinvolgerà la vincitrice della Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Laavrà un nuovo format a partire dal: non cipiù la vincitrice della Champions League Calcio & Finanza ha riportato di un possibile cambio di formato riguardo la. Ad annunciare la novità è stata L’Equipe, che ha scritto che non cipiù la vincitrice della Champions League nella finalissima. Il cambioproprio sulla partecipante della finale. Resterà la vincitrice dell’Europa League che andrà ad affrontare quella della Conference League. Questo perché ci saranno delle novità con il torneo di apertura che coinvolgerà la vincitrice della Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Dal 2024 nuovo format per la #SupercoppaEuropea ?? - lccatt : RT @CalcioFinanza: La #Supercoppa europea cambierà formula dal 2024: non parteciperà più la vincitrice della #Champions - IntrisoRoma : @nicomastra2 @AlexMazzone @TuttoMercatoWeb Ma guarda che siete voi che la vedete come un esaltazione. Noi abbiamo f… - lautaroiltoroo : RT @CalcioFinanza: La #Supercoppa europea cambierà formula dal 2024: non parteciperà più la vincitrice della #Champions - dieguito82 : RT @CalcioFinanza: La #Supercoppa europea cambierà formula dal 2024: non parteciperà più la vincitrice della #Champions -