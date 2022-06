Siviglia: colpo austriaco per Monchi? (Di martedì 14 giugno 2022) Monchi vuole portare al Siviglia Christoph Baumgartner, 22enne trequartista austriaco dell'Hoffenheim. Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022)vuole portare alChristoph Baumgartner, 22enne trequartistadell'Hoffenheim.

Pubblicità

sportli26181512 : Colpo Suarez: ecco i sei club sulle tracce del Pistolero: L'attaccante uruguaiano, accostato a Fiorentina e Atalant… - Alemammo7 : #Correa potrebbe già dare l'addio ai suoi compagni dell' #Inter appena dopo un anno. In attesa del doppio colpo Dyb… - pupillo74 : @Gazzetta_it ???? avete messo il Psg in concorrenza per far sembrare ai milanisti che è un gran colpo, mentre avete m… - giuliobonini : ??L'ultimo bacio di...Preziosi. No non è Stefano Accorsi che dà l'utimo bacio a Francesca, è l'ultimo colpo di Prezi… -