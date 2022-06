Sinistra e M5s si aggrappano a Damiano Tommasi: è arrivato al ballottaggio snobbando Letta e Conte (Di martedì 14 giugno 2022) Si chiama Damiano Tommasi ed è l’ultimo “detersivo elettorale” dalla propaganda di Sinistra per smacchiare l’umiliazione elettorale alle amministrative: a Verona andrà al ballottaggio con il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Federico Sboarina Ed è lo stesso sindaco Sboarina a tracciare il profilo dell’ex calciatore della Roma e del Verona. “Tommasi è una brava persona, ma è pericoloso, perché è il cavallo di Troia della Sinistra e dei 5 stelle e del loro armamentario ideologico. Gli hanno fatto dire che disprezza l’identità veronese e la considera causa della mancata crescita della città. Ma si può dire una cosa del genere?”. Sboarina smaschera Damiano Tommasi Sboarina, sindaco uscente di Verona sostenuto da FdI, Lega e liste civiche, ricorda a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Si chiamaed è l’ultimo “detersivo elettorale” dalla propaganda diper smacchiare l’umiliazione elettorale alle amministrative: a Verona andrà alcon il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Federico Sboarina Ed è lo stesso sindaco Sboarina a tracciare il profilo dell’ex calciatore della Roma e del Verona. “è una brava persona, ma è pericoloso, perché è il cavallo di Troia dellae dei 5 stelle e del loro armamentario ideologico. Gli hanno fatto dire che disprezza l’identità veronese e la considera causa della mancata crescita della città. Ma si può dire una cosa del genere?”. Sboarina smascheraSboarina, sindaco uscente di Verona sostenuto da FdI, Lega e liste civiche, ricorda a ...

Pubblicità

il_pucciarelli : Al momento, numeri alla mano, il diretto competitor del M5S nel fronte progressista non è il Pd ma Europa verde (più Sinistra italiana) - FratellidItalia : ?? Le priorità del M5s, l’altra faccia della sinistra - CarloCalenda : Di fronte ai deliri antisemiti del candidato Pd-M5s-Sinistra, #Foggetta, non si è levata una parola di condanna dai… - SecolodItalia1 : Sinistra e M5s si aggrappano a Damiano Tommasi: è arrivato al ballottaggio snobbando Letta e Conte… - tefulmino : RT @janavel7: Mamma Letta, mi si è ristretto il Campo Largo. 1- Il M5s non ha più i voti, nemmeno al Sud. 2- A Nord il M5s non esiste, e d… -