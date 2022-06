Scontro frontale con un Tir in galleria | muore operaio 61enne di Costa Volpino

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 giugno 2022) Marone (Brescia). Forse un colpo di sonno o un malore. Potrebbero essere queste le cause dell’incidente stradale avvenuto nella sera di lunedì 13 giugno nelle gallerie della strada provinciale 510 che costeggiano il lago d’Iseo a Marone. Fabio Agatino, 61 anni, dipendente per la GTech distava rientrando a casa alla guida del proprio furgone con un collega quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un Tir che stava sopraggiungendo. L’autista del mezzo pesante non è riuscito ad evitare l’impatto. Lo schianto è stato molto violento. I primi ad accorgersi che qualcosa di molto grave era appena successo sono stati altri lavoratori della Gtech di, che viaggiavano su un’altra auto aziendale subito dietro il furgone ...