Roma cade a pezzi | a Porta Maggiore è crollata una parte dell’arco | l’ennesima “ferita”

(Di martedì 14 giugno 2022)continua are a. Il “nuovo corso” si materializza in un pezzodi, crollato all’incrocio con Piazzale Labicano, nella zona centrale della città. Verso le 6.15 di questa mattina gli agenti della polizia Locale diCapitale del I Gruppo Trevi sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza la zona coinvolta dal distacco e vietare il passaggio pedonale sottostante. Con loro anche i vigili del fuoco., si sbriciola un pezzodelle Mura aureliane Secondo quanto emerso si tratterebbe dell’ultima arcata provenendo da San Lorenzo, lo spazio utilizzato dalle navette bus sostitutive per passare dal lato Esquilino a quello Casilina/Prenestino della piazza. A dare ...

FabioPasseri : RT @ilgiornale: Parte dell'arco di Porta Maggiore, nel centro di #Roma, è crollato stamattina Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia… - Giornaleditalia : #portamaggioreroma Roma, cade un pezzo dell'arco di Porta Maggiore. Appelli degli ultimi anni caduti nel vuoto - ilgiornale : Parte dell'arco di Porta Maggiore, nel centro di #Roma, è crollato stamattina Sono intervenuti vigili del fuoco e… - thatsmeannaaa : @strqngis il mio sogno loro : paparazzata mano nella mano vestiti da streetstyle. potrei morire. se ne cade roma - Damianodanny1 : ROMA CADE A PEZZI! – UNA PARTE DELL’ARCO DI PORTA MAGGIORE, NEL CENTRO DELLA CAPITALE, SI È STACCATA FINENDO A TERR… -

La Porta Maggiore Porta Maggiore è una delle porte nelle Mura aureliane diche si trova nel punto in cui convergevano otto degli undici acquedotti che portavano l'acqua alla Città Eterna, nella ...ARCO DI PORTA MAGGIORE - Una parte dell'arco di Porta Maggiore, nella zona centrale di, si è staccata finendo in terra. E' avvenuto intorno alle 6:15 di questa mattina. Intervenuti, per mettere in sicurezza l'area e interdire il passaggio pedonale, la ...Stamattina all'alba è crollato un pezzo di Porta Maggiore, una delle porte aureliane più famose della città di Roma. Ecco la situazione.