Roma, accoltellato in strada un 15enne: è grave. Fermato il responsabile (Di martedì 14 giugno 2022) Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a Roma da un 16enne ed è stato ricoverato al Bambin Gesù in pericolo di vita. È successo intorno alle 20 di ieri, 13 giugno 2022, in viale Giulio Cesare, all’altezza della fermata metro Lepanto nel quartiere Prati. Il responsabile è stato Fermato in serata ed è stato denunciato per lesioni gravi. Il ragazzino ferito è di origini capoverdiane. Il ferimento è arrivato al culmine di una lite scoppiata, spiegano gli inquirenti, per futili motivi con altri tre giovani. Uno di questi, il 16enne anche lui di origini capoverdiane, ha colpito a un braccio il 15enne e poi si è allontanato con gli amici. Successivamente è stato rintracciato dalla polizia. Leggi anche: accoltellato un 27enne in corso Buenos Aires a Milano: aggressione in piena ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Un ragazzo di 15 anni è statoda un 16enne ed è stato ricoverato al Bambin Gesù in pericolo di vita. È successo intorno alle 20 di ieri, 13 giugno 2022, in viale Giulio Cesare, all’altezza della fermata metro Lepanto nel quartiere Prati. Ilè statoin serata ed è stato denunciato per lesioni gravi. Il ragazzino ferito è di origini capoverdiane. Il ferimento è arrivato al culmine di una lite scoppiata, spiegano gli inquirenti, per futili motivi con altri tre giovani. Uno di questi, il 16enne anche lui di origini capoverdiane, ha colpito a un braccio ile poi si è allontanato con gli amici. Successivamente è stato rintracciato dalla polizia. Leggi anche:un 27enne in corso Buenos Aires a Milano: aggressione in piena ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ragazzo di 15 anni accoltellato in strada a Roma: è grave. Il fatto è avvenuto all'altezza della fermata metro Lepa… - rtl1025 : ?? #Roma: Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato in ospedale in codice rosso e in pericolo di vita dopo essere sta… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzo di 15 anni accoltellato in strada a Roma: è grave. Il fatto è avvenuto all'altezza della fermata metro Lepanto, n… - NuovoSud : Ragazzino di 15 anni accoltellato a Roma: fermato un coetaneo - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Roma, 15enne accoltellato a Prati Rintracciato l’aggressore: ha 16 anni -